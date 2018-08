De olho em desgaste, Aguirre pede que são-paulinos “esqueçam” futebol

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O São Paulo passou pela desgastante sequência que o esperava pós-Copa, com vitórias importantes sobre Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Vasco, tropeços contra Grêmio e Colón de Santa Fe, e, principalmente, a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora com uma semana de descanso até o próximo jogo, contra o Sport, no Recife, ele quer que os atletas aproveitem a folga de dois dias que os espera para “esquecerem” o futebol.

“Primeira coisa, tão importante quanto treinar, são os dois dias de folga. .Que os jogadores possam estar descansando, com suas famílias, nem pensar em futebol. Aproveitar quem não é de São Paulo para visitar, relaxar e esquecer do futebol. Por dois dias”, disse o Aguirre, que marcou a reapresentação do elenco para a tarde de quarta-feira, no CT da Barra Funda.

“Depois, quarta-feira, quando voltarmos renovados, empolgados, espero que tenhamos essa motivação para trabalhar. Para chegar a esse primeiro lugar tivemos que trabalhar muito. Temos que cuidar desse trabalho. Não quero ser líder só uma rodada, temos que tentar manter essa posição”, avaliou o comandante do Tricolor, que descansará enquanto o Flamengo, um ponto atrás na tabela de classificação (35 a 34) inicia um duro embate contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores da América.

No total, foram seis jogos em um espaço de 18 dias, incluindo confrontos decisivos na busca por um estabelecimento na parte de cima da tabela. Aguirre exaltou os triunfos fora de casa contra Flamengo, então líder, e Cruzeiro, além da boa apresentação no clássico contra o Corinthians, no Morumbi, talvez o destaque dessa série. Para ele, no entanto, não há motivo para falar em título neste momento.

“A comissão técnica tem que transmitir tranquilidade e não mudar muita coisa, continuar com humildade, uma palavra que eu falei muito no começo do trabalho. Temos que ter humildade para começar a trabalhar, tínhamos um grande time em um grande clube, mas precisávamos disso”, analisou o uruguaio, confiante na capacidade do elenco de lidar com essa situação, inédita desde a sétima rodada do Brasileiro de 2015.

“Temos sorte de ter jogadores experientes e que rodaram muito, que sabem que isso está só começando. Não dá para fazer outra coisa que não seja só trabalhar, dedicar-se, fazer essa ilusão que todos estão construindo para que o São Paulo possa terminar onde está hoje (na liderança)”, concluiu.