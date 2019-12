De férias do futebol, Bruno Alves se arrisca no basquete e dá show

Durante as férias, grande parte dos jogadores procura deixar o futebol de lado. Alguns até se arriscam em outros esportes, como o zagueiro Bruno Alves, do São Paulo. Ele publicou em suas redes sociais vídeos em que aparece fazendo boas jogadas no basquete.

No primeiro, o defensor de 28 anos recebe no meio da quadra e acerta uma bela cesta de três pontos. Em seguida, arrisca mais uma vez de longa distância e deixa sua marca. Por último, ele pega o rebote ofensivo e faz a cesta com um fade away.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No futebol, Bruno Alves foi um dos pilares da zaga do São Paulo na temporada. Ao lado de Arboleda e com Tiago Volpi defendendo a meta, ele ajudou o Tricolor Paulista a ocupar o posto de melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 30 gols sofridos.