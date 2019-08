Daniel Alves se coloca à disposição e pede para estrear no San-São

Apresentado oficialmente à torcida Tricolor, nesta terça-feira, Daniel Alves falou pela primeira vez como jogador do São Paulo. Depois de aparecer nos gramados do Morumbi para cerca de 45 mil pessoas, fica a ansiedade para a estreia com a equipe de Cuca. Na coletiva de apresentação, o novo reforço mostrou vontade de entrar em campo já contra o Santos, neste sábado, na casa são-paulina.

“Eu estava enchendo o saco do Lugano e do Raí que eu queria sentir esse jogo do próximo sábado, não sei o que eles pensam disso, mas pedi alguns minutos. Vamos ver se é possível, vamos tentar até lá falar com as pessoas responsáveis por isso. Se puder ser sábado, melhor do que na próxima semana. Venho aqui para jogar, ajudar, fazer com que as coisas possam ser um pouquinho melhor”, disse o lateral.

São Paulo e Santos se encaram neste sábado, às 17h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Para fazer a sua estreia neste clássico, entretanto, Daniel Alves precisa ser regularizado e aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Como desembarcou ainda ontem em São Paulo, Daniel Alves realizou exames apenas nesta terça-feira no clube. Momentos antes da apresentação, o capitão da Seleção Brasileira assinou também o seu contrato.

Como estava sem clube, Dani Alves permaneceu de férias desde o fim da Copa América, torneio que levantou a taça com a camisa da Seleção. Ainda assim, o jogador se colocou à disposição do técnico Cuca para estrear o mais rápido possível com a camisa 10 do São Paulo.

