Daniel Alves e Juanfran conhecem Cotia, e São Paulo define programação

O São Paulo já está em Cotia, onde fará parte da sua pré-temporada. Após um treinamento no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira, o elenco seguiu rumo ao complexo das categorias de base do clube, e Juanfran e Daniel Alves tiveram a oportunidade de conhecer o impressionante CFA Laudo Natel.

A tendência é que o grupo fique concentrado em Cotia pelos próximos dez dias. No ano passado, durante a pausa para a Copa América, o São Paulo apostou na mesma estratégia e, inicialmente, ela deu bastante certo. Já que nos seis primeiros jogos depois da intertemporada, o time venceu cinco e empatou um.

Durante a pré-temporada em Cotia, os atletas tricolores terão à disposição tudo o que há de mais moderno em termos de estrutura, incluindo o luxuoso hotel cinco estrelas desenhado pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake.

Nos próximos cinco dias de treinamentos, o São Paulo trabalhará em dois períodos em quatro deles. Apenas no próximo domingo o time terá uma rotina um pouco mais leve, com uma única atividade marcada para as 10h (de Brasília). De resto, treinos pela manhã e à tarde.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Água Santa, no Morumbi. Até lá, Fernando Diniz tem 14 dias para moldar a equipe à sua maneira e tentar, enfim, acabar com o longo jejum de títulos do Tricolor paulista.

Confira a programação completa do São Paulo até a próxima segunda-feira:

Quinta-feira (09/01)

9h30 – Treino (CFA)

16h – Treino (CFA)

Janela de Imprensa das 9h30 às 13h

Haverá entrevista coletiva após o treino

Sexta-feira (10/01)

9h30 – Treino (CFA)

16h30 – Treino (CFA)

Janela de Imprensa: fechado

Sábado (11/01)

9h30 – Treino (CFA)

16h – Treino (CFA)

Janela de Imprensa: fechado

Domingo (12/01)

10h – Treino (CFA)

Janela de Imprensa: fechado

Segunda-feira (13/01)

9h30 – Treino (CFA)

16h – Treino (CFA)

Janela de Imprensa: das 9h30 às 13h