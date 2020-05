Daniel Alves diz que volta do futebol é o que “menos interessa no momento”

Após quase dois meses de bola parada por conta da pandemia do coronavírus, mutos rumores surgiram de uma possível volta dos campeonatos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, Grêmio e Inter já retornaram aos treinamentos. Entretanto, a maioria dos estados ainda preza pela cautela neste processo, como em São Paulo, onde a FPF decidiu realizar isto apenas quando as autoridades de saúde acharem viável.

Completando 37 anos nesta quarta-feira, o meia Daniel Alves concorda com a decisão de esperar. O camisa 10 do São Paulo, afirmou que, neste momento, o menos importante é o futebol, já que o mundo tem outras prioridades agora.

“A gente espera que as coisas voltem ao normal, mas a gente não tem que estar colocando data para isso voltar. Existe uma preocupação, existe um foco que é a gente conseguir encontrar a solução para esse grande problema. A gente está falando de saúde, de vida. Não estamos falando de entretenimento, isso é o que menos interessa no momento. Hoje, se eu tivesse preocupado em voltar o futebol, seria antiético da minha parte. Tem outras coisas mais preocupantes. Estou preocupado com meus filhos estarem bem, minha família estar bem, com meus amigos, com a população estar bem e sadia. Porque eu preciso de pessoas, preciso conviver com elas e essa é minha maior preocupação”, disse em entrevista à TV Globo.

O São Paulo ainda não definiu uma data para o retorno das atividades, com isso Daniel Alves vem mantendo seus treinamentos em casa, para tentar manter a forma física durante a quarentena.

“Todo mundo quer fazer o que fazia antes, mas o momento não é esse, o momento é de cuidar disso. Todo mundo tem que ficar em casa. Quando vai voltar o futebol? Volte quando quiser que eu vou estar preparado”, finalizou.

