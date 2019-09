Cuca vê disputa por título cada vez mais distante: “É a realidade”

O São Paulo finalizou 32 vezes, porém não conseguiu sair com a vitória no Morumbi, neste domingo. Depois do empate por 1 a 1 com o CSA, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva e reconheceu que a disputa pelo título está cada vez mais distante após a sequência de quatro partidas sem vencer.

“Lógico que a gente fica frustrado, como todo torcedor. Esses empates em casa nos tiram uma chance enorme de brigar lá em cima. Os últimos quatro jogos não vieram e se a gente pensa em disputar o título, que cada vez está ficando mais difícil, é a realidade, nós temos que começar a vencer de novo”, afirmou o treinador.

Com o empate, o Tricolor perdeu a oportunidade de terminar o primeiro turno no G4 da competição. Cuca admitiu que a equipe vem rendendo abaixo do que pode, mas voltou a citar os desfalques nas últimas rodadas.

“Acho que sim, deveria estar rendendo mais, principalmente em cima dos últimos quatro resultados. Antes disso, vinhamos de cinco vitórias. A perda de um setor inteiro te faz ter um prejuízo enorme”, ponderou o técnico.

“Não é assim, eles estão se recuperando clinicamente e já vão render o que podem. Você tem que readquirir ritmo e confiança. Usamos dois, depois pusemos outros dois. Mas certamente eles jogam e rendem mais do que renderam hoje”, completou.

No momento, o São Paulo ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos somados. Na próxima rodada, o time visita o Botafogo, no sábado que vem, às 11h.