Cuca se desculpa com o elenco por declaração sobre reformulação no São Paulo

Nesta sexta-feira, o São Paulo se reapresentou no Centro de Treinamentos do Barra Funda, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, em uma tarde bastante agitada. Depois de uma conversa com o elenco e uma reunião rápida com o presidente Leco ao fim da atividade, o treinador Cuca voltou a assumir a culpa pelo mau momento e se desculpou pela declaração polêmica quanto a reformulação do elenco para a segunda metade da temporada.

Em entrevista coletiva, o comandante são-paulino admitiu ter tido conversas com elenco e diretoria diariamente a fim de organizar e reiterar o planejamento. Depois, pediu desculpas aos jogadores e assumiu o erro por ter dito, ainda em Salvador, que alguns jogadores devem sair na parada para a Copa América e o elenco deve passar por um processo de reformulação.

“A gente sempre conversa com o Raí, o Leco também esteve presente. Conversamos sobre a eliminação, tentamos encontrar alguma razão para tal e seguir com o planejamento”, disse Cuca. “Quanto a declaração que dei na Bahia, pós-jogo, foi na tentativa de mostrar que tem um planejamento e ele segue. Mas reconheço que foi em um momento errado, e de uma forma indireta, sem querer, acaba expondo algum jogador. Peço desculpas”, completou.

Antes do treino desta sexta-feira, o treinador teve uma conversa com Leco e Raí, diretor executivo. Depois, já em campo, o comandante se reuniu com o elenco por um período entre 10 e 15 minutos. Por fim, o presidente Tricolor, em campo assistindo ao treino, se dirigiu a Cuca no fim da atividade para uma reunião rápida.

“Era um intuito de proteção, não de exposição. Eu, mesmo experiente, errei. Às vezes, em coletiva, onde você é questionado, não gosto de ficar fugindo. Acabei falando uma coisa de ordem interna, erro meu, não agrega nada. Externar nossas ideias. Já pedi desculpas para os próprios jogadores. Não cite nome e não vou citar aqui. Aquele que se sentiu ofendido, tem minhas desculpas”, completou Cuca.

Neste domingo, o São Paulo tenta afastar a má fase contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a terceira posição com 11 pontos, mas não vence nem marca gols há quatro jogos.

