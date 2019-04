Cuca comanda treino descontraído com abraço de Jean em Mancini

O técnico Cuca comandou nesta terça-feira seu primeiro treinamento com todo o elenco à sua disposição. A descontraída atividade foi marcada pelo retorno do goleiro Jean ao elenco após ter pedido desculpas publicamente pelo seu ato de indisciplina e também pelas ofensas proferidas ao então treinador interino Vagner Mancini.

Antes do início do treino, Cuca reuniu todo o grupo no centro do gramado para uma conversa animada. Tentando “quebrar o gelo” de Jean, o elenco fez algumas piadas que rapidamente ocasionaram gargalhadas. Em seguida, o goleiro são-paulino deu um abraço em Vagner Mancini, ato que parece ter dado fim à polêmica que marcou a reta final da primeira fase do Paulistão.

Apenas dois jogadores não foram a campo nesta terça-feira. O atacante Pablo, com dores nas duas panturrilhas, permaneceu nas dependências internas do CT da Barra Funda. O zagueiro Anderson Martins, com tendinite na coxa esquerda, também não participou da atividade, assim, como na última segunda. Ambos, no entanto, não preocupam para a decisão do próximo domingo, no Allianz Parque.

Nesta terça Cuca foi bem mais participativo e acompanhou de perto os atletas atuando em uma das metades do campo. O elenco foi divido em três times. Duas dessas equipes tinham a tarefa de manter a posse de bola jogando juntas, enquanto a outra defendia sozinha.

Posteriormente, os jogadores fizeram um trabalho de conclusão que também contou com atenção especial de Cuca. O treinador só liberava aqueles que marcavam gol. Everton, Carneiro e Toró foram uns dos últimos a irem para o vestiário.

Promovido recentemente ao time profissional, o atacante Toró, inclusive, recebeu orientações particulares de Cuca. Com dificuldades para dominar a bola no peito, girar e bater com precisão, o jogador revelado em Cotia teve uma pequena aula com o técnico que também foi atacante em seus tempos de atleta.

O São Paulo volta a trabalhar nesta quarta-feira, dia de treinamentos em dois períodos. Além disso, Tchê Tchê também deverá ser apresentado oficialmente no CT da Barra Funda – o volante fez exames na manhã desta terça e por isso não apareceu para trabalhar com o restante do elenco.