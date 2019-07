Cuca avalia estreia de Raniel: “Com o tempo vai melhorar”

O técnico Cuca analisou a estreia de Raniel neste sábado, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no estádio do Morumbi. Tendo a responsabilidade de substituir Pablo, autor do gol tricolor no Choque-Rei, o jovem atacante vindo do Cruzeiro chegou a ter a grande chance de abrir 2 a 0 e deixar sua equipe bastante confortável na partida logo no início do segundo tempo, mas não converteu.

“O Raniel treinou 20 minutos no time titular, entrou bem, depois deu uma caída natural. Ele teve a bola do jogo, procuramos manter a estrutura da equipe. Poderia ter colocado o Toró, mas preferi a referência. Pela estreia dele, acho que foi boa. Com o tempo vai melhorar”, disse Cuca.

Como vinha realizando intertemporada com o Cruzeiro normalmente, se ausentando dos treinamentos apenas dois dias para finalizar a negociação com o São Paulo, Raniel mostrou pouco, até pela falta de entrosamento com seus novos companheiros, mas Cuca está certo de que o atacante pode ser muito útil para o elenco neste restante de Campeonato Brasileiro.

“Raniel teve uma estreia boa, um começo promissor, mas no final deu uma caída, como toda a equipe. O Palmeiras retraiu bem, e não encontramos o espaço para fazer o gol, ainda que tenhamos colocado o Toró, o Igor Gomes também”, completou.

Como não está disputando outras competições além do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá a semana livre para trabalhar e se preparar para o próximo compromisso na competição, que acontece dia 22 de julho, novamente no Morumbi, contra a Chapecoense. A dúvida é se Pablo estará recuperado após deixar o clássico contra o Palmeiras no intervalo por conta de uma queda de mau jeito ou se Raniel fará sua primeira partida como titular tricolor.