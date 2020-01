Cristiane se despede do São Paulo após uma temporada

Principal nome do futebol feminino do São Paulo em 2019, Cristiane não seguirá no Tricolor. A atacante não faz parte do grupo de 26 atletas apresentado pelo clube nesta terça-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Apresentada no início da temporada passada, Cristiane foi atrapalhada por lesões e só conseguiu entrar em campo nove vezes, marcando três gols. A atleta de 34 anos esteve presente nas finais da Copa Paulista, perdida para o Palmeiras, e do Campeonato Paulista, perdida para o Corinthians.

Segundo o blog Dibradoras, Cristiane buscou uma renovação com o São Paulo, mas o clube negou a iniciativa. Em entrevistas no fim do ano passado, a atleta criticou a estrutura oferecida pelo clube para o time feminino; as declarações não caíram bem e geraram um desconforto interno.

“Em relação a Cris, agradeço muito ter podido trabalhar com uma jogadora desse porte. Infelizmente para gente ela não conseguiu jogar, acho que isso atrapalhou um pouco tanto o clube, quando a jogadora, isso frustrou um pouco as duas partes. Em relação a não renovação, a gente pensou bastante em um novo perfil, novas características, mas sempre com muito respeito à história e à capacidade que ela sempre teve”, disse o técnico Lucas Piccinato.

Em suas redes sociais, a atleta confirmou que não renovou seu vínculo:

“Quem acompanhou o futebol feminino em 2019 sabe o quanto este ano foi especial para a modalidade. Ele também trouxe mudanças muito significativas para a minha carreira, as quais grande parte estão relacionadas ao São Paulo FC. Gostaria, então, de começar agradecendo o São Paulo por confiar no meu trabalho e proporcionar meu retorno ao Brasil. Foi incrível voltar a sentir a energia da torcida brasileira de perto. Ver estádios cheios, transmissões em TV aberta e a torcida comparecendo nos jogos é um grande incentivo para nós atletas e para a modalidade como um todo. Além disso, contribuir com a equipe no acesso a série A1 do Brasileiro e jogar a final do Campeonato Paulista no Morumbi são coisas que ficarão pra sempre em minha memória. Foi um prazer indescritível jogar essa final dentro da casa do Tricolor!

A palavra, portanto, que define minha trajetória dentro do SPFC é gratidão. À toda diretoria do clube, às atletas/ parceiras, a quem desejo todo o sucesso, aos funcionários e assessoria de imprensa, sempre muito carinhosos e respeitosos comigo. A todas as marcas que contribuíram de alguma forma. A essa imensa e incrível torcida e a todos que convivi ao longo dessa temporada. Agradeço também por fazer parte do retorno do São Paulo FC ao futebol feminino, modalidade que agora tem como data oficial dentro do clube o dia 14/1, data em que me apresentei ano passado. Este ano, porém, como vocês já devem saber, os caminhos serão outros, sempre com intuito de contribuir o máximo possível pela evolução do futebol feminino no Brasil. A modalidade dentro do país está evoluindo, mas ainda há muito a ser feito. Por fim, obrigado à toda torcida Tricolor, foi uma honra vestir essa camisa. Em frente!”.