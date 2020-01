Léo Natel assina pré-contrato com o Corinthians, mas São Paulo se nega a liberá-lo antes

A diretoria do São Paulo concedeu entrevista coletiva no CT da Barra Funda nesta quinta-feira e prestou esclarecimentos sobre os mais variados temas que envolvem o futebol do clube. Um deles, inclusive, envolve o arquirrival Corinthians, que assinou um pré-contrato com Léo Natel, mas Raí e Alexandre Pássaro, gerente de futebol, fizeram questão de não liberar o jovem atacante ao Timão antes do fim do seu vínculo, válido até junho deste ano.

Léo Natel tinha de se reapresentar junto com o restante do elenco no dia oito de janeiro, porém, fora dos planos do técnico Fernando Diniz, ele foi liberado da pré-temporada tricolor. Sem querer renovar seu contrato com o São Paulo e vendo com bons olhos a transferência ao Corinthians, ele segue treinando separado, esperando pacientemente para vestir a camisa do novo clube no segundo semestre.

“O Léo Natel é um jogador que estava aqui, foi emprestado ao Fortaleza, depois foi para o Apoel com opção de compra de 2,5 milhões de euros. Ele foi bem no Apoel, o Apoel apareceu, mas não tinha dinheiro, não estava jogando a Champions League, a gente negociou e chegamos a um valor que na época era satisfatório ao São Paulo, mas ele não quis ficar. O jogador nos informou que não tinha o interesse de ficar no São Paulo, embora o contrato dele valha até junho. Andrés Sanchez e o Duílio Monteiro Alves nos informara que tinham interesse de assinar contrato com o atleta, jogaram limpo”, explicou o gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro.

“Na semana passada eles fizeram uma oferta para carregar o percentual do jogador, o São Paulo manteria um percentual do jogador, mas ele defenderia o Corinthians. A gente preferiu que o jogador cumprisse seu contrato até o final. Se o desejo de ir para o Corinthians continuar, ele vai, mas só depois de ele cumprir o contrato com o São Paulo”, completou o dirigente tricolor.

Aos 22 anos, Léo Natel venceu a Copa do Brasil sub-20 com o São Paulo e, no ano passado, participou do título da Série B conquistado pelo Fortaleza. Já no Apoel, faturou a Liga Cipriota, na qual disputou 31 partidas e marcou nove gols. No Corinthians, ele chegaria para disputar posição com Everaldo, Janderson e Matheus Davó.