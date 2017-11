Corinthians e São Paulo ficam perto de troca envolvendo Lucca e Tavares

Corinthians e São Paulo trabalham juntos no planejamento para 2018. Os clubes estão negociando já há alguns dias uma troca envolvendo o meia-atacante Lucca e o lateral esquerdo Júnior Tavares. A proposta seria de empréstimo de um ano para ambas as equipes, com direitos econômicos fixados, e partiu do empresário do jogador alvinegro Fernando Garcia.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o agente se mostrou otimista em relação ao acordo, após ter conversado com as duas diretorias. Ele mantém boas relações com Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, com quem negociou o volante Petros. Segundo Garcia, o negócio pode ser selado entre esta semana e a próxima. A cúpula corintiana nega as tratativas, enquanto a tricolor não atendeu aos telefonemas da reportagem.

Revelado pelo Grêmio, Júnior Tavares terminou sua formação como jogador no São Paulo, que o adquiriu em definitivo no final do ano passado. Ele tem contato com a agremiação são-paulina até junho de 2021. Já Lucca, emprestado à Ponte Preta até dezembro, está vinculado ao Timão até julho de 2019.

Aos 21 anos, Júnior Tavares é visto pelo clube de Parque São Jorge como uma opção para suprir a ausência de Guilherme Arana, negociado com o espanhol Sevilla. Sua saída seria amenizada pelo retorno praticamente certo de Reinado, emprestado à Chapecoense e que está próximo de renovar por mais três anos com o Tricolor.

Já Lucca chegaria ao Morumbi para atuar pela beirada de campo, posição que, na análise do técnico Dorival Júnior, precisa de reforços para o ano que vem, tendo em vista as saídas de Denilson e Wellington Nem – Marcinho também tem futuro indefinido.

O meia-atacante vem de uma boa temporada pela Ponte Preta, pela qual vem atuando por empréstimo, marcando 12 gols no Campeonato Brasileiro, ficando atrás somente de Henrique Dourado e Jô (18), além de André (15).