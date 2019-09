Convocado, Dani Alves desfalcará São Paulo em clássico

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite revelou a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Senegal e Nigéria, que ocorrem nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. Presente na lista, Daniel Alves vai desfalcar o São Paulo no clássico contra o Corinthians.

O Majestoso está marcado para a mesma data do confronto entre Brasil e Nigéria e seria o primeiro clássico de Dani Alves com a camisa do Tricolor.

Além do confronto com o Corinthians, o camisa 10 do São Paulo também vai perder o jogo contra seu clube de formação, o Bahia, que ocorre no dia 9 de outubro.

A convocação desta sexta-feira foi a segunda de Daniel desde a sua chegada no Tricolor. Quando apresentado, o atleta revelou o desejo de disputar a próxima Copa do Mundo.

