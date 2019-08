Conselho se reunirá para discutir uso do 3º uniforme do São Paulo

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reunirá no próximo dia 14 de agosto para discutir o uso do 3º uniforme confeccionado pela adidas para a equipe tricolor. A camisa, que seria predominantemente azul, conforme imagens vazadas na internet, homenageia os uruguaios que fizeram história no clube, como Lugano, Pedro Rocha e Darío Pereyra.

Tradicionalmente o São Paulo não costuma usar um terceiro uniforme, contudo, nos últimos anos, nem mesmo o Tricolor escapou das indumentárias alternativas, que costumam alavancar o marketing dos clubes.

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reunirá às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira, em reunião extraordinária para discutir o uso da camisa, e a expectativa é de que não haja maiores problemas para aprová-lo.

Deliberação e votação do pedido da Diretoria para utilização do terceiro uniforme comemorativo pela equipe de futebol profissional, de acordo com o previsto no artigo 157 § 3º do Estatuto Social.