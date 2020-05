Conheça Gustavo Maia, joia do São Paulo na mira do Barcelona

Conhecido por revelar jogadores de destaque em Cotia, o São Paulo tem mais uma nova joia na mira do futebol europeu. Gustavo Maia é um dos alvos do Barcelona, que inclusive já pagou 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) pela preferência na compra do atacante.

Maia ainda é pouco conhecido pela torcida, já que apesar do destaque nas categorias de base, ainda não fez a sua estreia pelo time principal. O jovem de 19 anos chegou ao Tricolor ainda em 2015 e vem crescendo de desempenho a cada ano.

Natural de Brasília, Gustavo Maia iniciou sua trajetória no clube ainda na categoria sub-15, mas foi na sub-17 em que ele viu seu jogo evoluir até atingir uma marca impressionante em 2018. Naquela temporada, o atacante marcou 30 gols em 36 jogos e acabou como o artilheiro do Campeonato Paulista com 21 bolas na rede na competição.

Em 2019, Maia passou pelo seu primeiro ano na categoria sub-20 e, como é esperado, atuou a maior parte da temporada vindo do banco de reservas. Foi nessa condição que ele chegou para disputar a sua primeira Copinha, no início deste ano. Aos poucos, entretanto, a joia tricolor conseguiu cavar seu espaço e terminou como uma das referências técnicas do elenco são-paulino. Foram três gols nos sete jogos disputados pela equipe na competição.

Depois de se destacar na Copinha, Maia foi chamado para completar treinos no time principal e esteve entre os relacionados para o duelo contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, quando Fernando Diniz deu chance aos jovens da base e alguns reservas. O atacante, entretanto, viu a derrota por 1 a 0 apenas do banco de reservas.

Como joga Gustavo Maia

Destro, Gustavo Maia atua geralmente pelo lado esquerdo do ataque. Com isso, a sua principal jogada é a condução em velocidade e o corte para dentro para finalizar com a perna direita. A capacidade de aliar sua agilidade com o drible em espaço curto e um chute potente de média distância são uma das suas principais características.

A cada ano nas categorias de base, Maia foi aperfeiçoando o seu jogo e isso também chamou a atenção das comissões técnicas de Cotia. A qualidade no passe e nas inversões de jogo o tornam capaz de ajudar na armação da equipe. Além disso, o atacante mostra inteligência tática no momento sem bola, com poder de recuperação na transição defensiva.

Negociação com o Barcelona

Mesmo sem Maia entrar em campo como profissional, o clube catalão já pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) em março para ter preferência na opção de compra do jogador. Para concretizar o negócio, precisará pagar mais 3,5 milhões (aproximadamente R$ 22 milhões.

O Barça teria até o dia 15 de julho para depositar o valor da compra, que equivalem a 70% dos direitos do jogador. A pandemia, entretanto, pode deixar os espanhóis mais cautelosos na negociação, já que o clube ainda vai avaliar a sua situação econômica antes de fazer qualquer movimento no mercado.

