Com post enigmático, Petros aumenta expectativa por Pato no São Paulo

O volante Petros fez um post enigmático em suas redes sociais na tarde desta terça-feira e causou alvoroço entre os são-paulinos. O ex-jogador tricolor publicou um comunicado em seu perfil oficial prevendo “boas coisas” para o clube do Morumbi.

“Atenção. Acho que vem boas previsões do pai de família por aí“, escreveu Petros, se referindo a ele mesmo, já que “pai de família” era seu apelido nos tempos de São Paulo.

Em meio à indefinição sobre o retorno de Pato para o São Paulo, muitos torcedores do clube passaram a dar o sucesso nas negociações com o jogador como certo, embora o Palmeiras tenha surgido como um concorrente forte pelo atacante.

O histórico de Petros em relação a contratações do São Paulo é bom. No ano passado, o volante agiu de forma parecida quando havia especulações de que Hernanes teria fechado com o Tricolor. Na ocasião, o “pai de família” comentou em uma foto do Profeta com os seguintes dizeres: “Dê logo a notícia, filho de Deus. Depois você vai para Nárnia pegar suas forças! São Paulo e SPFC TV, você já gostam desses mistérios, não é?”.

Fato é que Alexandre Pato terá que aceitar reduzir drasticamente seu salário caso queira voltar a vestir a camisa do São Paulo. Isso porque o time foi eliminado precocemente da Copa Libertadores e teve de readequar seu orçamento para a atual temporada. Para se ter uma ideida, o salário do atacante na China era de R$ 3,6 milhões.