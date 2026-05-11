Com Pablo Maia, São Paulo se reapresenta e abre preparação para pegar o Juventude

O elenco do São Paulo se reapresentou no SuperCT na manhã desta segunda-feira, um dia após derrota diante do Corinthians por 3 a 2. Agora, o Tricolor muda o foco para a Copa do Brasil, pela qual tem um duelo decisivo marcado para esta quarta. O clube paulista visita o Juventude, em busca da classificação às oitavas de final da competição, e pode contar com um reforço na partida.

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Como foi o treino

Após aquecimento e um exercício de posse de bola, o elenco foi a campo para um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

As atividades não contaram com os jogadores que atuaram como titulares no Majestoso, que permaneceram na parte interna para atividades regenerativas.

Desfalques e retornos

O treino desta manhã contou com a presença de Pablo Maia, que vinha trabalhando com a equipe de preparação física devido à recuperação de uma cirurgia para corrigir fraturas no nariz e na face. Assim, o volante pode ser novidade entre os relacionados para a partida desta quarta.

Outros que avançaram em suas recuperações foram Lucas Ramon (lesão na panturrilha esquerda) e Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), que foram a campo para exercícios junto à fisioterapia. Por sua vez, Alan Franco correu no gramado também sob a supervisão dos fisioterapeutas.

No entanto, os três devem seguir como desfalques para o técnico Roger Machado, que ainda conta com mais três baixas: Maik (dores musculares), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito) e Lucas (ruptura do tendão de Aquiles).

Situação do confronto

Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o São Paulo mira ao menos um empate diante do Juventude para assegurar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

Próximo jogo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)