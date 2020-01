Com Jucilei de fora, São Paulo inscreve 22 jogadores para o Paulistão

Jucilei foi a grande ausência entre os inscritos do São Paulo no Campeonato Paulista. O clube do Morumbi incluiu 22 atletas na lista daqueles que estarão aptos a disputar o Estadual, mas tem até meia-noite desta terça-feira caso queira fazer alguma mudança no grupo de selecionados.

Após chegar a receber chances como titular logo na chegada de Fernando Diniz ao São Paulo, Jucilei parece que realmente não tem mais espaço no elenco. O volante não está nos planos da comissão técnica para 2020, apesar de ter sido incluído na pré-temporada, e agora terá de buscar um novo clube para jogar.

Outras ausências de destaque são Antony e Igor Gomes. A dupla está disputando o Torneio Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira sub-23, na Colômbia, e, caso cheguem à final, só retornarão ao São Paulo em fevereiro. Até lá, o clube poderá incluí-los na lista.

Lesionados, Gabriel Sara, Walce e Joao Rojas também não aparecem na lista. Dos garotos promovidos da base, apenas Diego foi inscrito no Paulistão, enquanto Fabinho e Danilo Gomes terão de mostrar mais ao técnico Fernando Diniz para constar em uma possível futura lista. Shaylon, que voltou de empréstimo do Bahia, também foi preterido pelo treinador.

Como ainda possuem idade para figurarem na lista B, destinada a jovens, Helinho, Luan, Toró e Brenner constam na relação alternativa, até como forma de deixar espaço para possíveis, mas improváveis, contratações.

Confira a lista completa dos inscritos do São Paulo para o Paulistão:

Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto

Zagueiros: Bruno Alves, Arboleda, Anderson Martins e Diego

Laterais: Daniel Alves, Juanfran, Igor Vinícius, Reinaldo e Léo

Volantes: Luan, Tchê Tchê e Liziero

Meias: Hernanes e Vitor Bueno

Atacantes: Alexandre Pato, Pablo, Toró, Helinho e Everton