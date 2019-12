Com garotos em campo, São Paulo treina antes de enfrentar o CSA

Na manhã desta sexta-feira, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda visando o duelo diante do CSA, marcado para o próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), em Maceió. A novidade ficou por conta da presença de garotos da base na atividade comandada por Fernando Diniz.

Os principais nomes do elenco são-paulino, como por exemplo Daniel Alves, Juanfran, Arboleda, Pablo, Pato e Volpi, não apareceram no gramado. O goleiro, inclusive, segue com situação indefinida junto ao Querétaro, do México, clube com o qual tem contrato.

A garotada de Cotia foi convocada pelo treinador para integrar as atividades de campo desta manhã, enquanto os atletas mais experientes e que atuaram mais na temporada fizeram exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular no REFFIS.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/QDoc5ebHqJ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 6, 2019

Dessa forma, o destaque foi a presença dos garotos. Além de Antony e Igor Gomes, crias de Cotia que já fazem parte do elenco profissional, atletas que ainda não subiram para o time principal também ganharam a oportunidade de treinar sob o comando de Fernando Diniz. Com o São Paulo já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020, portanto, a ideia do comandante é levar um time alternativo para Maceió.

Com isso, o Tricolor deve entrar em campo no próximo domingo com um time composto por Perri, Igor Vinícius, Walce, Anderson Martins e Léo; Diego, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Helinho, Calazans e Toró.