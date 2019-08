Com aumento nos preços, São Paulo inicia venda de ingressos para o clássico

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a abertura da venda de ingressos para o público geral para o jogo diante do Santos, no próximo sábado, às 17 horas. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e, com as novas contratações, a torcida do Tricolor tem a expectativa de brigar pelo título.

Os preços divulgados pelo São Paulo variam de R$ 60 a R$ 240. Valor maior que o cobrado na última que ocorreu no Morumbi, diante da Chapecoense. Naquela ocasião, os ingressos custaram entre R$ 20 e R$ 140.

São Paulo x Santos: vendas abertas para toda a torcida! Garanta seu ingresso para torcer pelo Tricolor no clássico #VamosSãoPaulo 🇾🇪 Compre online: https://t.co/YrM1RiMk9Y pic.twitter.com/P3zLZCHVBi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 6 de agosto de 2019

Mesmo com o aumento do preço dos ingressos, a diretoria do Tricolor espera um bom público para o clássico, dada a euforia dos torcedores com o momento atual.

Em preparação para o próximo jogo, o São Paulo terá um importante evento na noite desta terça-feira. Daniel Alves será apresentado no Morumbi para um público estimado em 45 mil pessoas.

