Com Anderson Martins e Bruno Peres, Tricolor divulga lista de relacionados

Encerrada a preparação nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo divulgou a lista de relacionados para o duelo desta sexta, contra o Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Contando com os retornos de Anderson Martins e Bruno Peres, o técnico Diego Aguirre inscreveu 22 atletas para o compromisso.

Tanto o zagueiro Anderson Martins quanto o lateral direito Bruno Peres estavam suspensos e não jogaram contra o Atlético-PR, no último sábado, no Morumbi. Liberados, ambos estarão à disposição e, potencialmente, podem compor a escalação titular do Tricolor. Ainda tratando de uma lesão na coxa, o meia Everton segue como único desfalque do time.

Vitória e São Paulo se enfrentam pela rodada de número 31 do Brasileirão 2018. No Estádio do Barradão, em Salvador (BA), a bola rola a partir das 19h30 (no horário de Brasília). Os comandados de Aguirre ocupam a quarta posição da tabela de classificação, com 53 pontos ganhos, nove atrás do líder Palmeiras.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Luan

Meias: Everton Felipe, Nene, Rojas e Shaylon

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo e Tréllez