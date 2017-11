Chuva cai forte no CT do São Paulo e Dorival não consegue dar treino

O São Paulo não conseguiu treinar como gostaria na tarde desta sexta-feira. Em função da forte chuva que caiu na capital paulista, a atividade teve de ser interrompida no CCT da Barra Funda ainda durante o aquecimento dos atletas, que davam sequência na preparação para o duelo com o Botafogo, neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o intuito de assegurar a segurança dos jogadores, a comissão técnica decidiu antecipar o fim da atividade no campo, exposto aos raios que atingiam a região, conforme relatado pelo site oficial do clube.

Após alguns minutos, quando a chuva já havia diminuído de intensidade, os jogadores tentaram retomar os trabalhos, mas o gramado encharcado impediu que o técnico Dorival Júnior comandasse o treino com bola, que não foi aberto à imprensa.

Ao menos a parte física dos jogadores foi aprimorada nesta tarde, já que eles foram submetidos a um trabalho de fortalecimento muscular com os preparadores antes do treino, no Reffis.

Dessa forma, o São Paulo retomará a preparação para a partida contra os cariocas na manhã deste sábado, véspera da partida, quando o meia Cueva reintegrará o elenco após ajudar a seleção peruana a se classificar para a Copa do Mundo de 2018.

Será a última oportunidade de Dorival Júnior testar e definir os substitutos de Arboleda e Hernanes, suspensos do confronto. O zagueiro deverá dar lugar a Bruno Alves. No meio-campo, Lucas Fernandes, Maicosuel, Thomaz e Shaylon concorrem pela vaga do Profeta.

A três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 12º colocado, com 45 pontos, e conta com mais uma vitória para liquidar o risco de rebaixamento. O Botafogo, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 51 pontos, e briga por uma vaga na Copa Libertadores.