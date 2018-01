Camisa 10 se espelha em Kaká e indica São Paulo ofensivo na Copinha

Igor Gomes não quer se restringir às semelhanças físicas com o ídolo Kaká. Camisa 10 do time sub-20 tricolor, o jovem meia se inspira no futebol do ex-jogador para surpreender na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 e construir sua própria história no clube do Morumbi.

“O Kaká tem a história dele, eu quero escrever a minha. Claro que sempre terão comparações, mas eu quero fazer a minha história”, ressaltou o jogador de 18 anos, sem sentir a pressão de ser comparado ao melhor jogador do mundo em 2007.

“Acho até legal essa comparação, porque ele é um ídolo, uma pessoa que tenho como espelho. Legal ver que as pessoas estão vendo que estou seguindo o caminho certo, estou muito feliz com o estilo de jogo que estou apresentando”, celebrou.

Questionado sobre seu estilo de jogo, afirmou aliar técnica com velocidade. “Eu tento variar um pouco. Nas regiões de mais risco, perto do meio de campo, procuro dar menos tapa na bola, tento tocar de primeira e circular bem o jogo. Quando estou mais próximo da área, procuro ser o mais agressivo possível e tento, com um drible ou uma finalização, desequilibrar um pouco o jogo”, explicou.

Um dos destaques do time comandado por André Jardine na campanha do título da Copa RS, neste mês, Igor Gomes integrou o elenco profissional no fim de 2017, sendo relacionado para os últimos dois jogos da temporada. Agora, o objetivo é repetir o bom desempenho na Copinha para ser promovido pelo técnico da equipe principal no ano que vem.

“O Dorival (Júnior) é um cara super gente boa, um cara que sabe incentivar a gente da base, tem um olho muito bom também. Fico feliz por ter um cara que gosta tanto da base, que dá bastante esperança para nós… O São Paulo sempre revelou bastante. Com o Dorival, tem tudo para dar certo e o São Paulo crescer cada vez mais”, projetou.

Tricampeão da Copinha, o São Paulo ficará sediado em Ribeirão Preto durante a primeira fase da competição. Integra o Grupo 10, junto com o anfitrião Botafogo-SP, o Sergipe e o Cruzeiro-RS. Este último será o adversário de sua estreia, no dia 3 de janeiro, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

Principal responsável pela construção das jogadas do time, Igor Gomes põe o Tricolor como um dos candidatos ao título por sua ofensividade. “O São Paulo é favorito em todo campeonato que entrar. Temos a nossa proposta, que é impor o nosso jogo com toques rápidos, agressividade, pressão na saída de bola”, encerrou.