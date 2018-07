Bruno Peres é convocado e pode estrear pelo São Paulo no domingo

Convocado pelo técnico Diego Aguirre, o lateral-direito Bruno Peres embarca para Belo Horizonte e fica à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/RTdcPPbXfS — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 27 de julho de 2018

Por meio de comunicado oficial postado em suas redes sociais, o São Paulo confirmou que Bruno Peres foi convocado pelo técnico Diego Aguirre para o duelo com o Cruzeiro, no domingo, em Belo Horizonte. Dessa forma, o lateral direito treinará com o grupo neste sábado, no CT do Atlético-MG, e deverá ter sua estreia com a camisa tricolor antecipada.

O chamado, cogitado por Aguirre após o revés para o Grêmio, foi a solução encontrada diante das suspensões de Éder Militão e Hudson, que foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na partida da noite da última quinta-feira, em Porto Alegre.

Com Peres à disposição e provavelmente titular na lateral direita, a tendência é que Araruna forme dupla de volantes com Liziero no Mineirão. Do contrário, o treinador uruguaio teria que improvisar Araruna na lateral e lançar mão do garoto Luan, de apenas 19 anos, para compor o setor de meio de campo, já que Jucilei ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda.

A lista de desfalques ainda tem Arboleda, outro que levou o terceiro amarelo no Sul. Neste caso, porém, a substituição é mais óbvia: entra Bruno Alves no miolo de zaga ao lado de Anderson Martins. Uma provável escalação, portanto, tem Sidão; Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Araruna, Liziero e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton.

Apresentado no último dia 16, Bruno Peres foi emprestado pela italiana Roma até o fim de 2019. O lateral estava aprimorando a forma física após o período de férias no futebol europeu, mas se juntará à delegação em Belo Horizonte para suprir a ausência de Militão.

Nesta sexta-feira, os titulares do duelo com o Grêmio realizaram apenas trabalhos na academia do hotel em Porto Alegre, enquanto os reservas participaram de um treino comandado por Aguirre no CT Parque do Gigante, do Internacional. Após a atividade, a delegação almoçou e iniciou a viagem a Belo Horizonte.

Com a derrota para o Grêmio, que encerrou uma série invicta de cinco jogos, o São Paulo se manteve no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e perdeu a chance de tomar a liderança do Flamengo (31).

