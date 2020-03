Bruno Alves revela bronca de Diniz após vitória sobre a Ponte: “Corretíssimo”

Bruno Alves revelou alguns detalhes de bastidores do São Paulo nesta segunda-feira, após o treinamento da equipe no CT da Barra Funda. Passada a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Paulistão, o técnico Fernando Diniz fez questão de dar uma bronca em seu elenco no vestiário pelo fato de o time ter relaxado na etapa complementar, principalmente depois da expulsão de um atleta da Macaca.

Mesmo com um a menos em campo, a Ponte Preta chegou a descontar e colocar o São Paulo em perigo no jogo. Embora tenha criado inúmeras oportunidades de gol e dominado o adversário, o Tricolor não matou a partida e gerou um certo receio ao torcedor que acompanhou o confronto.

“Ele [Fernando Diniz] estava corretíssimo em nos dar uma bronca no vestiário, porque conseguimos implantar tudo o que treinamos durante a semana, movimentações ofensivas, envolver a Ponte Preta… no segundo tempo, ele pediu para que mantivéssemos o ritmo, mas o time relaxou após a expulsão, e ele estava corretíssimo em nos cobrar, porque no futebol não há momento fácil na partida”, afirmou Bruno Alves.

Com 15 pontos, o São Paulo é o líder isolado do Grupo C do Campeonato Paulista e dono da terceira melhor campanha geral, atrás apenas de Santo André e Palmeiras. Ainda assim, o elenco sabe que é preciso aproveitar melhor as oportunidades de gols criadas ao longo dos 90 minutos. Contra a Ponte Preta, por exemplo, o Tricolor poderia ter saído de campo com uma vitória muito mais elástica.

“Acho que isso envolve a evolução do nosso time, de estar melhorando, de transformar as oportunidades em gols, matar a partida. Isso vem melhorando. Contra o Oeste, fizemos quatro gols. Ontem fizemos dois. Ontem só faltou matar a partida no segundo tempo. Na Libertadores temos que aproveitar bem e fazer gols quando tivermos oportunidade, porque é uma competição extremamente difícil”, prosseguiu o zagueiro são-paulino.

Agora, o foco da equipe está voltado completamente para a Libertadores. O Tricolor estreia na competição na próxima quinta-feira, contra o Binacional, do Peru, fora de casa. Tendo de enfrentar um adversário a mais de 3.800 metros de altitude, o elenco são-paulino chega para o confronto em um bom momento, e Bruno Alves não esconde a realização pessoa de, enfim, poder atuar na competição continental, já que em 2019 caiu na Pré-Libertadores para o Talleres.

“Minha primeira lembrança é o Morumbi lotado, festa da torcida, clima diferente. Em 2005, acompanhei o São Paulo pela TV sendo campeão. Hoje estar jogando a Libertadores pelo São Paulo é a realização de um sonho. A gente chega em um bom momento, vamos fazer uma grande Libertadores”, concluiu Bruno Alves.