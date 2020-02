Bruno Alves inicia tratamento em dia de folga do elenco e vira dúvida

Bruno Alves não quis saber de perder tempo e nesta terça-feira, dia de folga do elenco do São Paulo, foi ao CT da Barra Funda para iniciar o tratamento da lesão sofrida no tornozelo direito, na última segunda-feira, no empate em 1 a 1 com o Novorizontino.

Embora tenha deixado o Morumbi mancando bastante e sem sequer calçar o tênis, Bruno Alves não sofreu uma lesão mais grave. Tendo de se recuperar de um trauma na região do tornozelo direito, o zagueiro é dúvida para o próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Paulista, domingo, contra o Santo André, fora de casa.

O lance que ocasionou a lesão de Bruno Alves aconteceu já na reta final da partida, mais precisamente aos 48 minutos do segundo tempo, quando Léo Baiano acabou o atingindo depois de o zagueiro chegar antes na bola. O lance, inclusive, gerou cartão amarelo no jogador do Novorizontino.

Por enquanto, Bruno Alves está entregue à fisioterapia e só voltará a treinar com o restante do elenco depois dessa primeira etapa. O São Paulo terá quatro dias para trabalhar antes de encarar o Santo André no ABC paulista e, caso o camisa 3 não reúna condições de ir a campo, Anderson Martins deve formar dupla de zaga com Arboleda.