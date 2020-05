Bruno Alves exalta o trabalho de Diniz: “Praticamente todos evoluíram na mão dele”

O zagueiro Bruno Alves fez elogios aos métodos adotados por Fernando Diniz. Em entrevista concedida ao canal do São Paulo no Youtube, o zagueiro apontou a evolução individual e coletiva desde que o treinador foi contratado. Para o camisa 3 do Tricolor, há uma relação de confiança mútua entre ele e o comandante.

O estilo de jogo de Diniz, conhecido por valorizar a posse de bola, costuma contar com a participação dos zagueiros na construção das jogadas. Bruno Alves lembra que a adaptação foi difícil no começo, mas que após diversos treinos conseguiu evoluir.

“É uma experiência muito boa. A gente sabe que praticamente todos os jogadores evoluíram na mão dele. A confiança que ele passa no dia a dia, mesmo a gente errando, no início acontecia muito erro (risos), e ele falava: ‘Vocês vão conseguir’. Isso vai entrando na cabeça do jogador e você percebe que são coisas fáceis. A gente estava treinando bastante, repetindo, para chegar no jogo e fazer da melhor forma possível”, disse o zagueiro.

Ainda sobre a participação em jogadas de ataque, o atleta brincou que ainda vai fazer um gol carregando a bola desde a defesa.

“Às vezes o zagueiro sai com a bola dominada e dificilmente a gente vai estar desprotegido, porque sempre vai ter um para ocupar o espaço do outro. Às vezes a gente arrisca. Eu falei que estou em busca desse golaço, uma hora vai sair (risos)”, afirmou.

Por fim, o zagueiro falou sobre sua relação com o treinador, apontando que existe muita cobrança, mas também confiança por ambas as partes.

“Ele até conversou bastante comigo disso. Ele fala: ‘Você é muito bom em defender, só que você tem muita coisa boa que não coloca para fora. Então eu vou te dar confiança para você poder evoluir ainda mais, nos treinos eu vou te cobrar’. Eu falei: ‘Professor, estou aqui para ajudar, evoluir. Se o senhor vir que eu posso melhorar, vou tentar fazer meu máximo’. Então essa é uma relação legal que a gente tem, de bastante cobrança, buscando evolução, mas também de bastante confiança um no outro. Eu sei que quando ele fala comigo para evoluir, ele está falando para o meu bem, e o resultado está aparecendo”, concluiu.

