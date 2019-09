Botafogo terá de pagar alta quantia para Diego Souza enfrentar o São Paulo

O Botafogo provavelmente não contará com Diego Souza no próximo sábado, quando recebe o São Paulo, às 11h (de Brasília), no Engenhão, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Graças à uma cláusula contratual, o time comandado pelo técnico Eduardo Barroca terá de pagar uma multa de R$ 300 mil caso decida escalar Diego Souza no duelo com o Tricolor. Essa exigência é padrão nas negociações do São Paulo que envolve empréstimo de atletas.

Recentemente, Nenê também teve de ficar de fora do duelo entre Fluminense e São Paulo por conta dessa mesma cláusula. Embora o experiente meia não tenha mais qualquer vínculo com o Tricolor, o acordo entre as partes previa uma multa caso ele enfrentasse seu ex-clube na atual temporada.

Com sete gols marcados neste ano, Diego Souza é peça-chave do esquema do técnico Eduardo Barroca. O atacante possui vínculo com o São Paulo até o final da atual temporada, quando terminará seu contrato de empréstimo contra o Botafogo, que poderá mantê-lo no elenco sem qualquer custo.

Durante a semana, Eduardo Barroca testou duas opções para a vaga de Diego Souza no ataque: Victor Rangel e Vinicius Tanque. Os dois surgem como os favoritos para a vaga do jogador de 34 anos, mas a tendência é que Tanque acabe sendo acionado no setor ofensivo.

