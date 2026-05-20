Autor do gol, Luciano vê ano “turbulento” e projeta reação no São Paulo

A reestreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo terminou com gosto amargo no Morumbis. Após abrir o placar e controlar boa parte da partida, o Tricolor cedeu o empate por 1 a 1 ao Millonarios, nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Autor do gol são-paulino, Luciano lamentou o resultado e reconheceu o momento conturbado vivido pela equipe na temporada. O camisa 10 destacou a necessidade de confiança para que o clube consiga reagir na sequência do calendário.
“A gente precisa de confiança nesse momento turbulento. O ano todo foi uma confusão. Espero que consigamos contornar isso no próximo jogo, com apoio da torcida”, afirmou o atacante à ESPN após o empate no Morumbis.
Luciano abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, em chute de fora da área que contou com falha do goleiro Novoa. O São Paulo ainda teve oportunidades para ampliar a vantagem, principalmente com Ferreira e Artur, mas desperdiçou as chances e acabou castigado na reta final da partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, Hurtado aproveitou erro na saída de bola tricolor e empatou para os colombianos.
"Não, nada demais. Sábado estou de volta ao gramado", finalizou o camisa 10 quando questionado de uma bolsa de gelo em sua perna.
Situação do São Paulo
Apesar do tropeço em casa, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, agora com nove pontos. A equipe, porém, pode perder a ponta da chave caso o O'Higgins FC vença o Boston River na rodada.
O Tricolor volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Botafogo FR, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.