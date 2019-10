Ataque do São Paulo tem chance de deslanchar contra fraca defesa do Avaí

O São Paulo é um time de dois opostos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor tem a melhor defesa do torneio, com 17 gols sofridos, a equipe comandada por Fernando Diniz também tem o pior ataque da primeira parte da tabela, com 26 gols marcados.

O problema ofensivo ainda não melhorou sob comando do novo técnico, foram apenas três gols marcados em cinco jogos, todos jogando como mandante. Contra o Avaí, em duelo às 16h (Brasília) no Morumbi, o time paulista enfrentará a segunda pior defesa do Brasileiro e terá uma boa chance para balançar as redes.

O time catarinense soma 39 gols sofridos, média de 1,5 por partida, apenas atrás da Chapecoense, que já levou 40. Após 26 jogos no campeonato, o Leão da Ilha só não foi vazada em sete partidas, uma justamente contra o Tricolor no primeiro turno.

Em duelo na Ressacada pela 8ª rodada, ambas as equipes tiveram desempenho ofensivo quase nulo. O São Paulo teve mais posse de bola, 63% e mais finalizações, 12, contra 11 dos mandantes, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance para marcar. Foram seis chutes de dentro da área e apenas três que acertaram a meta adversária.

Vitórias econômicas

Das 11 vitórias do Tricolor no Brasileirão, apenas uma foi por mais de dois gols de diferença: a goleada por 4 a 0 no Morumbi contra a Chapecoense pela 11ª rodada. Marcando poucos gols, o Tricolor só balançou as redes mais de duas vezes em dois jogos no campeonato; na vitória sobre a Chape e sobre o Santos por 3 a 2, também em casa.

