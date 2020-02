Árbitro relata na súmula reclamações de Lugano após o Majestoso

O clássico entre São Paulo e Corinthians, disputado neste sábado, teve os goleiros como protagonistas, mas o árbitro Douglas Marques das Flores foi personagem central, alvo de muitas reclamações dos Tricolores. Depois da partida, ele foi pressionado por dirigentes do São Paulo e relatou as reclamações na súmula da partida.

Diego Lugano e Fernando Bracalle Ambrogi, dirigente do Tricolor, foram para cima da arbitragem na porta dos vestiários e mostraram-se indignados com a atuação de Douglas Marques das Flores.

“Informo que ao sair do campo de jogo e já estando presente no corredor de acesso ao vestiário dos árbitros, a equipe de arbitragem foi parada por dirigentes da equipe do São Paulo FC, onde foi identificado os senhores: Diego Alfredo Lugano Moreno, que proferiu as seguintes palavras ‘safados, filho da p***’, e Fernando Bracalle Ambrogi, que proferiu as seguintes palavras ‘Agora vocês chamam a polícia, trabalhamos a semana inteira pra você vir aqui e fazer isso’. Informo ainda que foi necessário a intervenção da policia militar“, relatou o árbitro no documento da partida.

Os são-paulinos reclamaram de um possível pênalti de Camacho em cima de Igor Gomes, já nos acréscimos do segundo tempo. O meia invadiu a área corintiana e caiu depois de sentir o contato do volante, mas a arbitragem nada marcou.

Na zona mista depois da partida, Raí e Lugano, dirigentes do Tricolor, proferiram duras críticas à Federação Paulista de Futebol e ao árbitro, relembrando outras partidas em que o clube teria sido prejudicado por erros dos donos do apito.

