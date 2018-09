Araruna vira desfalque de última hora no São Paulo; Bruno Peres está fora

Com um desfalque de última hora, o técnico são-paulino Diego Aguirre relacionou 22 jogadores para o duelo com o América-MG, marcado para este sábado, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Devido ao acúmulo de três cartões amarelos, Bruno Alves e Joao Rojas cumprirão suspensão no final de semana. Também estão fora Bruno Peres e Everton, ambos em recuperação de lesão.

Após passar a semana treinando em separado, o lateral direito trabalhou com o elenco nesta sexta-feira, mas foi preservado pela comissão técnica para o confronto com os mineiros. Será o quarto jogo seguido em que ele desfalca a equipe.

Já Araruna nem sequer treinou nesta sexta. O meio-campista chegou ao CT da Barra Funda com dores nesta manhã e foi diagnosticado com uma contratura na coxa direita.

Em compensação, Régis volta a ficar disponível após cumprir suspensão no empate sem gols com o Santos, no último domingo. Inclusive, ele deve atuar como ala neste sábado.

Uma possível escalação tem Sidão; Arboleda, Anderson Martins e Rodrigo Caio; Régis, Jucilei, Hudson e Reinaldo; Nenê, Liziero e Diego Souza.

Invicto no Morumbi, com nove vitórias e três empates, o São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 50 pontos, um a mais do que o Internacional, que, no domingo, visita o Corinthians em Itaquera. O América-MG, por sua vez, ocupa o 12º lugar, com 30 pontos.

Veja a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean, Lucas Perri e Sidão

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo Caio

Laterais: Edimar, Régis e Reinaldo

Meio-campistas: Everton Felipe, Hudson, Igor Gomes, Jucilei, Liziero, Luan, Nenê e Shaylon

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez