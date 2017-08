Após nova virada, Hernanes prevê arrancada do São Paulo: “Agora vai”

Apesar da emoção de ambas, a vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Cruzeiro tem um significado diferente daquela por 4 a 3 diante do Botafogo, segundo Hernanes. Para o Profeta, que admite ter feito uma avaliação errada após o resultado positivo no Rio de Janeiro, os três pontos conquistados no último domingo indicam de fato um início de arrancada do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

“Aquele primeiro jogo contra o Botafogo, eu ainda não estava ambientado e achava que o grupo já estava preparado para ter uma evolução. Vendo aquela partida, tirei conclusões um pouco erradas sobre o campeonato, sobre o nosso momento. Agora não, já são três ou quatro semanas que estou aqui e já dá para ter uma conclusão melhor”, afirmou o camisa 15.

“Eu falei aos companheiros que domingo nossa sorte ia mudar. Foram detalhes que erramos contra o Coritiba e Bahia. Cometemos ainda alguns erros que não haviam sido cometidos, mas acredito que desta vez vai. Agora vai”, assegurou.

“A gente tem procurando conhecer cada jogador, conhecer o ambiente que estamos para poder detectar estas falhas, para que a gente não volte mais a errar. A gente já errou uma vez, em teoria, tínhamos que ter aprendido com o erro que a gente cometeu. Acredito que nós aprendemos e não vamos cometer mais, nossa sorte vai mudar no segundo turno”, acrescentou.

De acordo com Hernanes, a vitória diante dos mineiros passou por uma mudança de postura da equipe treinada por Dorival Júnior. Mesmo atuando em casa, o São Paulo teve menos posse de bola (45% a 55%) e finalizou a metade das vezes da Raposa (8 a 16).

“Os adversários vinham aqui no Morumbi, ou até fora, se fechavam e a gente tentava propor o jogo no contra-ataque, faziam um gol, aí a gente tinha que arriscar mais, deixar o jogo mais aberto, mais exposto, o adversário ia lá e fazia o segundo gol. Então a gente falou assim: “Vamos ser espertos, vamos usar a estratégia que eles estão usando”, analisou.

Após a partida, Hernanes não escondeu o seu deslumbre com a torcida tricolor, que estabeleceu mais uma vez o novo recorde de público do Brasileirão, com 56.052 pessoas, em pleno Dia dos Pais.

“Seria frustrante demais sair de novo derrotado. E também para os pais (torcedores) que trouxeram os filhos, os filhos talvez não fossem mais são-paulinos (se derrotados), mas acredito que com essa vitória garantimos pelo menos uns 2000 são-paulinos futuros. É sensacional, a torcida é maravilhosa. Parabéns ao torcedor, obrigado por essa força na arquibancada. Desde o momento que chegamos, no ônibus, a energia, a adrenalina que nos deu foi essencial para conseguirmos a vitória”, bradou.

No entanto, nem mesmo a energia vinda das arquibancadas levaria o São Paulo à sua sexta vitória no campeonato se não fosse por Hernanes, que foi decisivo ao marcar dois gols e dar uma assistência. Mesmo em uma manhã de domingo em que não ia bem, o meia manteve a tranquilidade para liderar o Tricolor no Morumbi.

“Meu pai estava no CT e perguntou: ‘Treinou falta?’. Aí eu disse: ‘Não, treinei só duas hoje, porque a semana foi pesada’. Eu treinei só para memorizar. Concentrei ali (no momento da falta) e tentei não colocar muita força. Na hora do pênalti, tem um verso bíblico que eu sempre carrego comigo que é: na tranquilidade e na confiança é onde está minha força. Então, ali, os jogadores tentavam me perturbar, o goleiro. E eu pensava: ‘Estou tranquilo e confiante’. Aí consegui ter a tranquilidade, vi que ele estava caindo de um lado para mandar a bola para o outro”, encerrou o atleta de 32 anos, que já tem quatro gols em quatro jogos nesta segunda passagem pelo São Paulo.