Após Barcelona, Rodrigo Caio fica perto do Flamengo

Rodrigo Caio está próximo de se tornar jogador do Flamengo. Depois da negociação com o Barcelona não ir para frente pelo fato de o clube espanhol preferir apostar no colombiano Murillo, o zagueiro revelado nas categorias de base do São Paulo pode estar de malas prontas para o Rio de Janeiro.

Os envolvidos nas tratativas não divulgam valores, porém, a tendência é que o zagueiro se transfira do São Paulo de forma definitiva. Carente de zagueiros, ainda mais após a saída de Réver para o Atlético-MG, o Flamengo vê em Rodrigo Caio uma ótima oportunidade de reforçar o setor defensivo, tão criticado pelos rubro-negros.

O Tricolor, por sua vez, também vê a negociação com bons olhos. Precisando vender alguns atletas para fazer caixa e não se comprometer com os investimentos consideráveis que vem fazendo nesta janela, a diretoria do São Paulo quer unir o útil ao agradável, já que não há qualquer clima para Rodrigo Caio permanecer no Morumbi.

Em meio à crise vivida pelo clube nos anos recentes, Rodrigo Caio acabou se tornando o bode expiatório da falta de conquistas do São Paulo. A situação piorou no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando o time caiu drasticamente de desempenho depois de chegar a liderar a competição. À época, muitos torcedores chegaram a apontar o zagueiro como o motivo do fracasso da equipe, já que o Tricolor só perdeu a primeira colocação da tabela após o retorno do jogador aos gramados – voltou a atuar depois de cinco meses por conta de uma cirurgia no pé esquerdo.

Essa não é a primeira vez que Rodrigo Caio fica perto de se despedir do clube que o revelou. Em 2015, em momento completamente oposto ao que vive atualmente, o zagueiro chegou a fazer exames médicos para assinar com o Valencia, mas o time espanhol preferiu desistir da contratação por supostas alterações no resultado dos exames.