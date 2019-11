Aos 80 anos, morre Cilinho, treinador dos ‘Menudos do Morumbi’

O ex-treinador Cilinho faleceu nesta quinta-feira, aos 80 anos, em Campinas. Com passagem marcante pelo São Paulo na década de 80, quando comandou os “Menudos do Morumbi”, também treinou o Corinthians, Santos, Ponte Preta, Guarani, entre outros.

Otacílio Pires de Camargo estava em situação delicada havia dois anos. Depois de dois AVC- Acidente Vascular Cerebral, o ex-técnico chegou a ficar meses internado Hospital da PUCC e estava realizando um tratamento especial, utilizando cadeira de rodas.

Apontado como um dos revolucionários do futebol do interior paulista, na década de 70, fez grande trabalho à frente da Ponte Preta, antes de ir para o São Paulo e dirigir a equipe formada por jovens talentosos como Muller, Silas, Pita, Sidney e Careca, conquistando o Campeonato Paulista de 1985.

Cilinho retornou a Macaca antes de encerrar sua trajetória no futebol, ficando como o treinador com mais partidas à frente do clube, com 345 jogos. Entre uma passagem e outra, passou por Guarani, Corinthians, Portuguesa, Sport, Comercial, XV de Jaú e Santos. Seu último trabalho foi no Rio Branco, de Americana.