Antony participa de segundo treino do dia no CT da Barra Funda

O São Paulo fez seu segundo treinamento desta quarta-feira na parte da tarde, e Antony participou normalmente da atividade com bola no CT da Barra Funda. Pela manhã, o camisa 39 havia feito somente um fortalecimento muscular na academia pelo fato de estar voltando da Seleção Brasileira Olímpica.

A atividade comandada por Cuca contou com um aquecimento com bola e, posteriormente, os jogadores foram divididos em duas equipes: branca e azul, que se enfrentaram em um coletivo que serviu para o comandante tricolor começar a esboçar o time que enfrentará o CSA, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Morumbi.

Pelas imagens divulgadas pelo São Paulo, que fechou o treino desta tarde, Pablo, Hernanes e Toró também participaram do treinamento e deverão voltar a ficarem à disposição de Cuca para a próxima rodada. Alexandre Pato, por sua vez, não apareceu nas fotos, mas a princípio não preocupa para o duelo com o CSA.

Provavelmente com todos os atletas que desfalcaram o São Paulo nas últimas rodadas de volta, Cuca espera que sua equipe reencontre o caminho das vitórias, o que não acontece há três jogos. Atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o Tricolor precisa de um resultado positivo não só para se manter entre os classificados para a próxima edição da Libertadores, mas também para seguir firme na briga pelo título nacional.

