Antony não garante permanência no São Paulo: “Não sei se vai encerrar”

Antony não garantiu sua permanência no São Paulo para a próxima temporada após a vitória por 2 a 1 sobre o Inter nesta quarta-feira que selou a classificação direta do clube para a fase de grupos da Libertadores. Passada a partida, o autor do primeiro gol tricolor falou com a imprensa, mas despistou sobre seu futuro.

“Não sei se vai encerrar [minha passagem], a questão é lá fora. Estou focado no CSA, mas muito feliz pela partida de hoje. Minha cabeça está focada no São Paulo. Agora é focar no CSA”, afirmou Antony, já de olho no último compromisso da equipe na temporada.

Antony vem sendo pretendido por algumas equipes da Alemanha. Recentemente, membros do Borussia Dortmund compareceram ao Morumbi para acompanhar o jovem revelado em Cotia de perto. O Red Bull Leipzig, que tem por tradição trabalhar com novos talentos, seria outro time interessado em seu futebol.

Antony foi o principal destaque do São Paulo nesta quarta-feira. Pressionado pela vitória, o time contou com mais de 30 mil pessoas nas arquibancadas e logo aos 15 minutos conseguiu abrir o placar com o jovem atacante, que recebeu ótimo passe de Igor Gomes e precisou apenas deslocar o goleiro Marcelo Lomba.

Já no segundo tempo, Antony puxou contra-ataque, deixou dois marcadores para trás e deu passe açucarado para Vitor Bueno ampliar o placar e deixar o São Paulo ainda mais confortável na partida, mas, apesar de o camisa 12 ter sido o autor do gol, que chamou a atenção foi novamente a cria de Cotia por conta da grande jogada que fez.

Agora, o São Paulo volta o foco para seu último compromisso no ano, no próximo domingo, contra o CSA, no estádio Rei Pelé. Sem nada a disputar, o time comandado por Fernando Diniz não terá à disposição Bruno Alves, que terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões.