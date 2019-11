Antony entende vaias: “O São Paulo é time para estar na Libertadores”

O São Paulo dominou a partida desta quinta-feira até os 36 minutos de jogo, quando o Fluminense aproveitou uma bobeada da zaga da equipe de Fernando Diniz para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, os cariocas ampliaram, se seguraram sem maiores dificuldades no decorrer da partida e confirmaram a vitória por 2 a 0 em pleno Morumbi.

Diante desse cenário, o São Paulo, que chegou a ouvir gritos de protesto durante a partida, deixou o gramado sob uma sonora vaia da torcida. O jovem Antony, entretanto, entende a postura dos são-paulinos que foram ao estádio.

“A gente sabe da grandeza do São Paulo. A torcida está no direito de protestar. O São Paulo é time para estar na Libertadores e brigar por títulos. A gente entende completamente o sentimento da torcida”, disse ao Premiere.

“Começamos bem, mas em uma falha nossa na bola parada tomamos o gol. Deixamos o ritmo cair. O sentimento é de muita tristeza pela derrota, mas agora é trabalhar. Não tem muito o que falar. Temos que fazer um bom resultado contra o Athletico”, completou.

Com o resultado, o São Paulo estacionou nos 52 pontos e perdeu a quarta colocação para o Grêmio, que bateu o CSA. O próximo compromisso do Tricolor Paulista é neste domingo, quando recebe o Athletico-PR, no Morumbi, às 16 horas (de Brasília), em busca de retornar ao G4.