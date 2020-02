Antony sofre entorse, deixa treino e vira dúvida no São Paulo

Antony se tornou uma preocupação para a comissão técnica do São Paulo nesta quarta-feira. O atacante deixou o treinamento mais cedo por conta de um choque no coletivo em campo reduzido promovido por Fernando Diniz e embora tenha saído andando rumo às dependências internas do CT, ele é tratado como dúvida para o confronto com a Ponte Preta, domingo, no Morumbi.

Antony acabou sofrendo o choque durante a atividade desta quarta-feira em uma dividida com Fabinho, recém-promovido do sub-20. O futuro atacante do Ajax foi travado pelo seu companheiro de equipe no momento em que tentou finalizar e acabou sofrendo uma entorse no tornozelo esquerdo.

Antony deixa o treino mais cedo após choque no coletivo em campo reduzido #GazetaTricolor pic.twitter.com/hDda68z4AL — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) February 26, 2020

Como o próximo compromisso do São Paulo acontece apenas domingo, contra a Ponte Preta, no Morumbi, Antony ainda tem alguns dias para se recuperar da lesão que o tirou do treino e ajudar o Tricolor a se manter entre as melhores campanhas do Campeonato Paulista. O atacante, inclusive, foi visto com uma bota imobilizadora pelo CT da Barra Funda após a atividade.

“Foi uma pancada na hora do treino, um lance de treino, ainda mais com o campo molhado como estava hoje, mas acredito que não tenha sido nada grave. A questão do pé protegido é mais uma precaução para não ficar forçando. Agora é aguardar, acho que ele vai fazer exame, mas não acredito que seja algo grave”, afirmou Tiago Volpi.

Juanfran, por sua vez, sequer apareceu no campo nesta quarta-feira. No treinamento da última terça, o espanhol já havia deixado a atividade um pouco mais cedo que os demais após virar o pé e fez um trabalho complementar na academia. Como choveu e o campo estava pesado, o corpo médico preferiu poupar o lateral-direito das novas atividades, prevendo seu retorno para esta quinta.

Arboleda, liberado pela diretoria para resolver questões pessoais envolvendo sua filha, no Equador, também deve retornar aos treinamentos nesta quinta-feira. O zagueiro ficou ausente das duas primeiras atividades da semana, mas não deve ser desfalque para Diniz, que ainda não iniciou os trabalhos táticos para o duelo com a Ponte Preta.

Como ainda restam mais três dias de preparação para a próxima partida, a comissão técnica tricolor vem realizando apenas trabalhos técnicos. A exemplo de terça-feira, nesta quarta o elenco foi dividido em diferentes equipes que se revezaram no campo reduzido em busca do gol. Bastante enérgico, Fernando Diniz exigiu bastante intensidade e trocas de passes rápidas, características que vem marcando o desempenho do São Paulo neste início de temporada.