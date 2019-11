Antony celebra nascimento de seu primeiro filho

Vivendo seu auge com a camisa do São Paulo, Antony teve uma notícia para comemorar nesta sexta-feira: o nascimento de seu primeiro filho, Lorenzo.

Logo após a derrota do Tricolor por 2 a 0 para o Fluminense, que custou a saída do G4, o atacante foi comunicado que a bolsa de sua mulher estourou e, de imediato, foi ao hospital acompanhar todo procedimento.

Em sua conta no Instagram, o atacante mostrou toda sua felicidade com a conquista.

Devido ao nascimento de Lorenzo, Antony ficou de fora do treinamento desta sexta. Apesar da ausência, o camisa 39 deve se reapresentar neste sábado no CT da Barra Funda e ir a campo no próximo domingo, diante do Athletico Paranaense.

Revelado pela base são-paulina, o atleta de 19 anos tem contrato com o clube até junho de 2024. Nesta temporada, o jovem tem 39 jogos e quatro gols marcados.