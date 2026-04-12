Análise: ineficiência no primeiro tempo custa caro em derrota do São Paulo

*Por Henrique Zaneti

Neste sábado, o São Paulo perdeu para o Vitória por 2 a 0 no Barradão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor criou diversas oportunidades para gol no primeiro tempo, mas esbarrou na ineficiência, que custou caro quando Lucas Ramon foi expulso com o jogo já em 1 a 0.

Erros que custaram caro

No primeiro tempo, o Tricolor apostou no lado direito para criar a maioria das oportunidades. Artur chegou com perigo em duas ocasiões pelo setor e finalizou no gol de Lucas Arcanjo, que fez uma boa partida no gol do Vitória.

O São Paulo não vinha sofrendo até o gol, que aconteceu em jogada de bola parada. André Silva teve uma grande oportunidade em vacilo da defesa baiana, mas desperdiçou. As chances perdidas pelo time paulista cobrariam caro no segundo tempo, quando Lucas Ramon foi expulso em uma entrada temerária em Matheuzinho.

Fora de casa, com um a menos e precisando buscar o resultado, Roger mandou o time ao ataque, o que abriu espaço para o Vitória contra-atacar. Correndo contra o relógio, o São Paulo teve a posse de bola, mas já não tinha a mesma calma da primeira etapa para trabalhar as jogadas e apostou nos cruzamentos.

Justamente no espaço cedido pelo Tricolor, a equipe baiana ampliou com um golaço de Ramon em uma jogada trabalhada. Na coletiva, Roger Machado reconheceu o motivo do gol sofrido: "Eu abri o time mais, mesmo com um a menos, a gente dominou, não finalizamos tanto porque eles concentravam os jogadores atrás da linha da bola. Naturalmente você sofre os contra-ataques, e um desses ocasionou em um desequilíbrio que gerou o segundo gol".

É evidente que a partida poderia ter tido um resultado diferente caso a equipe são paulina tivesse aproveitado as chances (pelo menos três) no primeiro tempo, quando dominou até o gol do Vitória, que foi feliz nas oportunidades que criou e mereceu o resultado pela eficiência.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo : São Paulo x O'Higgins

: São Paulo x O'Higgins Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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