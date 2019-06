Alto índice de erro nos cruzamentos vira problema no São Paulo

Repertório ofensivo. Essa é a palavra da vez no São Paulo Futebol Clube. Depois de ficar quatro jogos sem marcar gols, algo findado apenas no último domingo, no empate contra o Cruzeiro, e permanecer há cinco partidas sem um triunfo sequer, Cuca tem a missão de fazer o time evoluir ofensivamente. Mas para isso terá de ajustar os cruzamentos, uma das principais armas de sua equipe.

Entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 13º no quesito cruzamentos, com 140 ao longo das sete partidas já disputadas. Porém, é um dos piores em número de lançamentos certos, com apenas 25 (aproveitamento de 17,9%), à frente apenas do CSA (24), Botafogo (24), Atlético Mineiro (23) e Chapecoense (23).

Na reapresentação do elenco Tricolor na última terça-feira, no Centro de Treinamentos da Barra Funda, os cruzamentos foram um dos pontos treinados de forma específica. Após o aquecimento, os atletas, inclusive a maioria dos titulares contra o Cruzeiro, foram separados para um circuito técnico, que levava em conta a troca de passes e terminava com cruzamentos.

Nas sete rodadas do Campeonato Brasileiro já disputadas, o São Paulo tem uma média de quatro cruzamentos certos por jogo. Apenas um gol do time, no entanto, veio por intermédio do fundamento, logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. Na oportunidade, Antony, atualmente à serviço da Seleção Olímpica, cruzou para a conclusão de Everton.

Com 12 pontos, o São Paulo ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro e volta a campo apenas no próximo sábado, para medir forças com o Avaí na Ressacada, em Santa Catarina. Antes da pausa para a Copa América, o Tricolor ainda irá até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro, na quinta-feira, dia 13 de junho.

