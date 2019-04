Alexandre Pato volta a ficar de fora de um Majestoso pelo São Paulo

Não será na primeira final do Campeonato Paulista que Alexandre Pato enfrentará o Corinthians pelo São Paulo. Primeiro reforço da era Cuca, o atacante foi contratado no fim de março, quando as inscrições do Campeonato Paulista já haviam sido encerradas.

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, entre 2014 e 2015, Pato não pôde disputar o Majestoso por questão contratual. Ele havia sido emprestado pelo Corinthians por duas temporadas numa negociação que envolveu a ida de Jadson ao clube do Parque São Jorge.

Neste período, Pato ficou de fora de oito Majestosos, dos quais o São Paulo saiu vitorioso de apenas dois – foram ainda quatro derrotas e dois empates. Em 2013, quando defendia o rival, o atacante encarou o Tricolor em quatro oportunidades, com duas vitórias, dois empates e um gol marcado.

Sem brilhar com a camisa alvinegra, Pato se desgastou no clube após o pênalti mal batido contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2013, sendo emprestado em fevereiro do ano seguinte.

No clube do Morumbi, no entanto, ele se recuperou e caiu nas graças da torcida. No time são-paulino, Alexandre Pato disputou 101 jogos, marcou 38 gols e deu 16 assistências, registrando 53 vitórias, 17 empates e 31 derrotas. Integrou ainda o plantel vice-campeão brasileiro em 2014.

Sem contar com Pato, tampouco com o lesionado Pablo, o técnico Cuca deve armar um ataque com Antony, Everton e Everton Felipe para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Acostumado a ficar na torcida em Majestosos, Pato deve acompanhar a primeira final no estádio.