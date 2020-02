Ainda sem clube, Jucilei vai para o Rio de Janeiro treinar por conta própria

Depois de rescindir contrato com o São Paulo, Jucilei irá retornar ao Rio de Janeiro para treinar por conta própria, enquanto não acerta com um novo time. Com exclusividade, a Gazeta Esportiva conversou com o atleta na manhã desta quarta-feira.

“Estou indo pro Rio, ficar um pouquinho com a família. Ainda não tem nada certo com nenhum clube, estamos conversando. Vou seguir treinando por conta para manter a forma enquanto isso”, revelou Jucilei.

Natural de São Gonçalo (RJ), o volante de 31 anos ficou perto de vestir a camisa do Vasco da Gama em 2020. O negócio, porém, acabou não acontecendo, pois o Cruz-Maltino desistiu da contratação por entender que não valeria a pena arcar com praticamente metade dos seus altos vencimentos em um empréstimo válido até o final da atual temporada.

Fora dos planos de Fernando Diniz, Jucilei assinou na terça-feira sua rescisão contratual com o São Paulo, que irá pagar os valores devidos ao jogador parcelados em quatro anos.