Aguirre rasga elogios ao preparador físico do São Paulo: “Fenômeno”

O técnico Diego Aguirre precisou dar rodagem à equipe do São Paulo no último domingo, na vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense, no estádio do Morumbi, e já deixou claro que deve fazê-lo quando achar que o desempenho físico dos atletas tende a cair. Para aumentar a margem de acerto, o treinador deu crédito ao trabalho realizado pelo preparador físico Fernando Piñatares, fundamental na hora de decidir quem está apto a jogar.

“Bom, vamos seguir vendo semana a semana. Temos um preparador físico que é um fenômeno”, elogiou o comandante tricolor, responsável pela chegada de Piñatares à comissão técnica ainda durante o Campeonato Paulista. Com um plano de jogo sempre voltado para embates físicos e velocidade nos contra-ataques, Aguirre reconhece que a preparação é parte fundamental para o sucesso do atual líder do Campeonato Brasileiro.

“O São Paulo não tem nem um jogador no departamento médico, isso é muito bom. Valorizo muito o trabalho do dia a dia, de prevenção. Falando do preparador físico, realmente ele é um fenômeno, mantém os jogadores em alto nível. Gosto muito”, observou o uruguaio.

Atualmente com 41 pontos conquistados na primeira colocação da tabela, o treinador chegou ao melhor desempenho em um primeiro turno na história do clube do Morumbi, reconhecendo que está numa posição pouco projetada para o Tricolor antes do início do Campeonato Brasileiro. Sempre reticente em falar de briga por título, Aguirre deixou claro que o melhor é manter o trabalho do jeito que está.

“Simplesmente é um dado significativo, porque fala que estamos fazendo as coisas bem, estamos em uma posição que talvez muitos não acreditariam três meses atrás. Futebol é assim, é maravilhoso e te dá esses momentos”, observou, preocupado com a retomada da competição, já nesta quarta-feira, contra o Paraná, em Curitiba.

“Isso está só começando, falta muito. Tivemos uma sequência muito boa, mas não podemos confiar, agora temos que pensar no próximo jogo, não falar de outra coisa, de dados, de liderança, são consequências de ganhar cada jogo. Teremos três dias para ir a Curitiba, tentar ganhar outra vez, e buscar construir um sonho todos juntos. Qualquer coisa pode acontecer. Temos que manter a calma, a humildade e tentar ganhar sempre o próximo jogo”, concluiu.