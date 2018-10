Aguirre faz cobrança geral no São Paulo: “Todos devem entregar mais”

Confira este e outros vídeos em

O técnico Diego Aguirre manifestou preocupação com o momento do São Paulo após a derrota por 3 a 1 para o Internacional, no último domingo, em Porto Alegre. O time, que não vence há cinco jogos, caiu do primeiro para o quarto lugar do Campeonato Brasileiro e ficou mais distante da liderança.

Em entrevista coletiva, o treinador uruguaio admitiu que o nível da equipe caiu e que o momento é complicado, mas não desistiu do título nacional e cobrou uma reação imediata do elenco.

“Temos que seguir trabalhando para melhorar o time e o nosso nível como equipe. Todos temos de entregar um pouco mais, porque não estamos alcançando os resultados que queremos”, declarou Aguirre.

Para se ter uma ideia da fase conturbada do São Paulo, a última vitória foi o 1 a 0 sobre o Bahia, no dia 8 de setembro, no Morumbi, pela 24ª rodada. Considerando apenas o segundo turno, o time é o 14º colocado, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas.

“Os resultados não estão acompanhando e precisamos reverter o momento difícil rapidamente. Temos que pensar em melhorar o nosso nível e ganhar o próximo jogo para a confiança voltar”, projetou.

A nove rodadas para o fim do Brasileirão, o São Paulo ocupa a quarta colocação com 52 pontos, sete a menos do que o líder Palmeiras. O próximo compromisso dos comandados de Aguirre é o embate com o Atlético-PR, neste sábado, em casa.

“Não dá para pensar em outra coisa que não seja melhorar. Temos que mostrar um futebol melhor, estamos sendo irregulares, caiu o nível. E é fundamental que a confiança volte rapidamente. O psicológico pode influenciar, estamos em um momento complicado”, analisou.