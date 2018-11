Aguirre vê justiça em críticas e admite momento ruim do São Paulo

Diego Aguirre fez uma análise realista sobre o momento do São Paulo, após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado, em Itaquera. Cada vez mais pressionado e criticado por parte da torcida, o treinador admitiu que as más atuações têm sido uma constante da equipe, que voltou a decepcionar no Majestoso válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta tarde, o São Paulo foi beneficiado por um gol mal anulado de Danilo no primeiro tempo. No lance, Jean fez a defesa quando a bola já havia entrado no gol. Na etapa complementar, mesmo com a expulsão de Araos no intervalo, o Tricolor criou pouco, saiu atrás e só buscou o empate no fim, com Brenner.

“Não fizemos um bom jogo, isso é claro. Se antes do jogo tivéssemos falado em um empate, talvez tivesse sido bom, mas não nas condições que acabamos o jogo, com um a mais. Não tivemos o controle do jogo em nenhum momento nem criamos opções para aproveitar esse homem a mais. A verdade é que entendo que podem criticar o time, porque também não gostei”, avaliou.

O uruguaio também admitiu que o São Paulo está com dificuldades no ataque, constantemente em mudanças em função de lesões. No clássico, por exemplo, Gonzalo Carneiro foi substituído por Brenner devido a dores na coxa direita, e Everton entrou no segundo tempo após desfalcar o time nos últimos quatro jogos.

“Não estamos encontrando essas opções de ataque que queremos. Mudamos o esquema por coisas que aconteceram. Perdemos jogadores por lesão. Está claro que o time não está com clareza e profundidade com ideia de procurar o gol. Não temos clareza para jogar com a bola”, conscientizou-se.