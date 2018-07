Aguirre celebra vitória “espetacular”, mas prega cautela no São Paulo

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, adotou a cautela em sua entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians na noite deste sábado, no Morumbi. O treinador, bastante satisfeito com a atuação de seus comandados, celebrou o resultado, mas preferiu não classificar o Tricolor como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro.

“Não gosto de falar disso, nem favorito. Na Copa do Mundo, quantos favoritos ficaram fora: Alemanha, Argentina, Espanha. Não gosto de falar disso. Vamos jogo a jogo. Isso está começando. Tem muito campeonato pela frente”, ponderou o comandante uruguaio.

Com o triunfo sobre o arquirrival, o São Paulo chegou aos 29 pontos e se manteve na cola do líder Flamengo, que mais cedo derrotou o Botafogo em outro clássico. “Essa vitória foi importantíssima. Mas, para mim, foi tão importante como aquela que conseguimos no Maracanã, pela importância da tabela”, avaliou.

“Poderíamos ter perdido e ficado muito longe. Valorizo muito o jogo de quarta e também o de hoje. Sei que é um clássico, significa muito para a torcida. Temos de estar em cima, brigando. Essa vitória foi espetacular e temos de continuar assim”, acrescentou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Empurrado por mais de 58 mil torcedores, o São Paulo dominou a partida, mas só conseguiu construir sua vitória no segundo tempo. O primeiro gol foi anotado por Anderson Martins, de cabeça, após cobrança de escanteio. Reinaldo ampliou aproveitando bobeira de Gabriel e Cássio, e depois faria outro, contando com falha feia do goleiro corintiano, que não agarrou chute de fora da área. Jonathas descontou para os visitantes.

Questionado se o seu time detém o “espírito uruguaio”, Aguirre valorizou a postura de seus atletas em campo. “Sinceramente, sim. Nós sentimos o futebol a partir da entrega, do sacrifício, de brigar por cada bola. Os jogadores estão dando o máximo. Eu sinto orgulho por eles, me sinto identificado com o um time que quer ganhar e luta por isso. Vamos ganhar e perder. O que não pode mudar é a entrega, o sacrifício a cada jogo, a cada bola. Estamos jogando bem”, concluiu.

Agora, o São Paulo faz duas partidas seguidas como visitante. O próximo compromisso será diante do Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, no domingo, visita o Cruzeiro no Mineirão.