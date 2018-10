Aguirre blinda Nenê por mau desempenho: “É um problema interno”

Nenê chegou a dividir a artilharia da equipe com Diego Souza por algum tempo. O camisa 10 caiu nas graças da torcida, seu chute de chapa se transformou em sua principal marca e sua postura incansável em campo chegou a ser motivo de debates esportivos por conta de sua idade avançada. Agora, porém, a situação é completamente diferente, e o meia já começa a ser cobrado por parte dos torcedores são-paulinos.

No último sábado, na derrota para o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi, Nenê foi substituído no intervalo, dando lugar a Gonzalo Carneiro. O meia não rendeu o esperado, assim como nas últimas rodadas, e ao final da partida foi um dos mais criticados pela imprensa e pela torcida. O técnico Diego Aguirre, no entanto, prefere não expor seu atleta e garante que os problemas serão tratados internamente.

“Não vou falar de individualidades, porque seria culpar um ou outro jogador. Estamos juntos e é um problema interno que vamos tentar resolver. Só isso”, disse o treinador do São Paulo, tentando minimizar a questão.

“Quando você me pergunta de rendimentos individuais ou coletivos, uma coisa vai pela outra, não é algo separado. Seguramente um desempenho particular repercute no time. A realidade é que não estamos encontrando esse futebol que queremos, o que esse time pode fazer e já mostrou”, prosseguiu.

Agora, o São Paulo terá a difícil missão de recuperar os pontos perdidos em casa diante do Internacional, no próximo domingo, em Porto Alegre. Tendo de lidar com mais um confronto direto pelo título brasileiro, Aguirre terá mais uma semana cheia de trabalho para corrigir o que não vem funcionando há algum tempo. A grande dúvida é se, enfim, esse time vai reagir e voltar a se impor na competição.

“Temos que nos preparar para voltarmos a jogar um bom futebol e ganhar os próximos jogos. Falei no começo, sei que foi uma derrota dura, mas isso não acabou. Nós ainda estamos nas primeiras posições, o time mostrou reação em situações difíceis. Há coisas boas, vamos tentar fazer com que essas coisas boas possam se repetir. Estamos preocupados e tristes, mas temos que trabalhar e olhar para frente”, concluiu Aguirre.