Resumo de 2020: Tricolor perde fôlego e sofre duas derrotas seguidas

A empolgação do São Paulo com o início estável na temporada virou decepção depois de duas derrotas seguidas. Primeiro, o revés na estreia da Libertadores, sofrendo uma revés de virada para o Binacional, na altitude do Peru. Em seguida, a equipe reserva caiu diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pelo Paulistão.

Resultados em 2020

– Copa Libertadores

05/03 Binacional-PER 2 x 1 São Paulo – Gol: Alexandre Pato

– Campeonato Paulista

22/01 São Paulo 2 x 0 Água Santa – Gols: Pablo e Daniel Alves

26/01 Palmeiras 0 x 0 São Paulo

29/01 Ferroviária 1 x 2 São Paulo – Gols: Hernanes e Arboleda

03/02 São Paulo 1 x 1 Novorizontino – Gol: Brenner

09/02 Santo André 2 x 1 São Paulo – Gol: Daniel Alves

15/02 São Paulo 0 x 0 Corinthians

22/02 Oeste 0 x 4 São Paulo – Gols: Alexandre Pato (2) e Daniel Alves (2)

01/03 São Paulo 2 x 1 Ponte Preta – Gols: Alexandre Pato e Reinaldo

08/03 Botafogo-SP 1 x 0 São Paulo

Resumo

Jogos: 10

Vitórias: 4

Empates: 3

Derrotas: 3

Gols Pró: 13

Gols Contra: 8

Saldo de gols: 5

Artilharia

Daniel Alves: 4

Alexandre Pato: 4

Pablo: 1

Hernanes: 1

Arboleda: 1

Brenner: 1

Reinaldo: 1.